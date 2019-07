© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Rodrigo de Paul, Udinese e Torino lavorano a diverse operazioni di mercato. I bianconeri, secondo quanto riporta Tuttosport, vorrebbero infatti inserire Seko Fofana nel discorso per Kevin Bonifazi. Un centrocampista, che i granata in passato avevano già corteggiato prima di chiudere Meité, per un difensore, finito ultimamente anche nel mirino di Lazio e Fiorentina.