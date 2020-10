Udinese, Forestieri: "Sconfitta durissima da digerire. Sono arrabbiato, anche con me stesso"

Al termine della sconfitta subita ad opera dello Spezia, Fernando Forestieri ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "È durissima. Dobbiamo essere più cattivi e dobbiamo saper sfruttare le occasioni che ci capitano, perché altrimenti alla fine paghiamo come oggi. Sono arrabbiato, anche con me stesso, perché dobbiamo fare molto meglio sotto porta, dobbiamo lottare per i compagni e crederci fino alla fine, con questo atteggiamento possiamo fare risultato. Con questi punti persi rischiamo di ritrovarci a fare i conti a fine campionato, speriamo di riuscire a riscattarci subito nella partita contro la Roma. Io ho provato a fare quello che mi ha chiesto il Mister, ovvero aiutare i compagni e dare intensità, però c’è rammarico perché so che abbiamo una buona rosa e il risultato non arriva nonostante ci alleniamo duramente ogni giorno. Dobbiamo continuare a lottare e lavorare duramente per migliorare, quando arriveranno i risultati saremo anche più compatti".