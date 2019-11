Udinese, Gotti: "Con la SPAL gara maschia. Decisivi gli episodi"

© foto di Emanuela Craba

Conferenza stampa in casa Udinese per il tecnico Luca Gotti alla vigilia del match contro la SPAL. In vista della sfida di domani il tecnico ha analizzato le problematiche della gara: "Sotto l'aspetto tattico non mi aspetto grandi sorprese: faranno la differenza i dettagli e gli episodi. Mi aspetto una gara maschia, tosta e vera. In settimana abbiamo lavorato su noi stessi e non sulla SPAL, preparando la gara sulle nostre qualità".