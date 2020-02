vedi letture

Udinese, Gotti: "De Paul da big. Mi sono messo a disposizione per aiutare la squadra"

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche del perché i giocatori lo stimino molto: "Premesso che è una cosa che non do per scontata, ammettiamo che ci sia un fondo di verità: mi sono messo a disposizione per aiutare la squadra per il bene comune, superiore a tutto".

Parole poi anche su Rodrigo De Paul: "Credo che sia un giocatore che merita una big. Esprime se stesso in modo più compiuto e ha valori fisici di alto livello".