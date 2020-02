Udinese, Gotti: "Ripartiamo da questa prestazione, stiamo crescendo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Brescia, il tecnico dell'Udinese Luca Gotti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Alla fine di una gara di questo tipo devi essere contento di non averla persa perché ci sei andato vicino nonostante le tante occasioni, anche clamorose. Credo che la strada sia quella giusta, il presupposto offensivo c'è e non subiamo tanto: oggi ci siamo fatti gol da soli. La strada è questa, dobbiamo continuare ad essere più prolifici e cattivi nell'area avversaria. Non so se questo pareggio sarà una scossa, lo sarebbe stato in negativo se avessimo perso perché per l'atteggiamento ho poco da rimproverare ai ragazzi, abbiamo continuato per tutta la gara a produrre gioco, perdere sarebbe stata una cosa difficile da digerire, abbiamo interrotto una serie di sconfitte immeritate e ripartiamo da qua".