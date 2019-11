Udinese, Larsen: "Contro la SPAL ci abbiamo provato in tutti i modi"

L'esterno dell'Udinese Stryger-Larsen, intervistato da Udinese TV, commenta così il pareggio ottenuto contro la SPAL: "Mi sento molto meglio in questo momento. È difficile rientrare dopo quasi un mese fuori dal campo ma in questa settimana mi sono allenato molto bene e ora mi sento bene. Penso che oggi abbiamo provato a vincerla in tutti i modi, come facciamo sempre quando giochiamo in casa, e penso che ci fossero anche delle motivazioni extra per portare a casa un buon risultato. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta nonostante non abbiamo mollato fino all'ultimo. Ora abbiamo una grande partita contro la Sampdoria, tanto importante quanto difficile, abbiamo però il dovere di provarci".