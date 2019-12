Udinese, Larsen: "Grande partita, abbiamo giocato con il cuore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore dell’Udinese Jens Stryger Larsen ha commentato così il match pareggiato oggi contro il Napoli ai microfoni di Udinews:

Com'è stato affrontare il Napoli oggi? "Sicuramente complicato perché loro sono una squadra di grandissima qualità e anche se in questo momento non hanno raccolto quanto speravano, restano una buona formazione con dei buoni componenti. Penso che oggi abbiamo fatto una grande partita e abbiamo giocato con il cuore, così come i nostri tifosi che sono stati fantastici. Questo è un buon punto per noi in questo momento. Cambio di posizione? Per me non ci sono difficoltà, anche in nazionale gioco a sinistra e io mi adatto nel ruolo in cui l'allenatore vuole che io giochi".

A Torino cosa servirà? "In questo momento abbiamo fatto un punto che ci dà un po' di fiducia per il futuro. La prossima partita però è contro la Juventus, che resta sempre la squadra più forte del campionato. Sarà una partita molto dura, soprattutto perché è in trasferta, ma nel calcio tutto è possibile e se la Juve non può vincerle tutte, perché non dovrebbe perdere contro di noi?”, riporta Udineseblog.it.