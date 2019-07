© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, dopo l'amichevole persa col Ravenna ha così commentato: "Siamo contenti di ripartire, siamo un po' imballati e quindi - riporta Tuttoudinese.it - puntiamo a mettere più in pratica quanto ci ha chiesto il mister in allenamento che ci ha chiesto diverse cose nuove. Sono contento di aver segnato, speriamo di vincere anche le amichevoli, ma conta il campionato, le gambe pesanti ora sono normali, stiamo lavorando tanto, la preparazione serve a questo, lavorare tanto per poi correre in campionato".