Udinese, Musso: "Brutto perdere in casa. Possiamo sistemare le cose"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere dell'Udinese Juan Musso ha parlato ai microfoni di Udinews TV per commentare il ko interno con il Brescia: "Sconfitta dura, è sempre brutto perdere in casa e oggi il Brescia ci ha superato in diversi aspetti, ma sento anche che è la prima volta quest'anno in cui l'avversario si dimostra migliore. Ovviamente non è l'ultima partita, il campionato è lungo e possiamo ancora sistemare le cose ma dobbiamo essere bravi e concentrati. Noi dobbiamo essere in grado di giocarcela con tutti senza pensare di avere qualcosa in più o in meno rispetto alla squadra che ci troviamo di fronte. Perdere così tra le mura amiche non è mai bello, ma speriamo di fare meglio a partire da martedì. La deviazione sul gol? Peccato, è stata una vera sfortuna che la palla sia stata deviata e che io non sia riuscito ad intervenire ma a prescindere da questo loro sono stati migliori di noi sotto diversi punti di vista".