Udinese, Musso: "Normale che i dirigenti parlino tra loro. Le voci non mi distraggono"

vedi letture

Juan Musso, portiere dell'Udinese, nel corso dell'intervista rilasciata ad Olé, ha parlato anche delle trattative sul suo conto, e di eventuali distrazioni derivanti dalle voci di mercato: "Le cose si fanno quando il mercato è in corso, però è normale che ci siano conversazioni tra dirigenti, con alcuni che chiedono informazioni sui prezzi. Succede molto spesso... Può darsi che questo possa essere accaduto anche per me: non escludo nulla, so di aver fatto due buone stagioni. Ma non sono una persona ansiosa: queste voci non mi distraggono".