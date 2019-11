© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Musso, portiere dell'Udinese, eroe della giornata friulana grazie al rigore parato in pieno recupero, è stato intervistato da Udinese TV: "Questa era una partita che non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo fatto vedere tante cose buone oggi, anche se ci è mancato qualcosa in fase di finalizzazione. Questo comunque significa che abbiamo fatto tutto bene e che ce l'abbiamo messa tutta, però il pallone proprio non voleva entrare. Il rigore? Negli ultimi giorni ci siamo allenati tanto perché fino ad oggi in carriera non ne avevo ancora parato nessuno. Mi sono allenato tanto per migliorare anche questo aspetto e sono molto contento di averlo parato".