Udinese, Musso sfida Ronaldo: "Loro fortissimi, ma possiamo giocarcela"

Sfida alla Juventus per l'Udinese di Juan Musso, portiere argentino dei friulani che ne ha parlato a Sky Sport 24: "Sappiamo che sarà difficile, sono fortissimi, ma ho tutta la fiducia nella squadra. Lavoriamo al massimo, tutti fanno un lavoro straordinario, ho tanta fiducia".

Speri che pensino all'Atletico?

"Io penso più a noi, secondo me possiamo competere con tutti".

Che emozione sarà giocare contro Ronaldo?

"È un giocatore di quelli che nel tempo non si fermano, però ripeto: sappiamo che giocando bene possiamo vedercela con tutti".

Non segna da più partite. È un bene o un male?

"Per noi è un giocatore bravissimo, che ha tutto. È una sfida bella, che fa piacere: è una prova importante per noi, dovremo rimanere concentrati per 90 minuti altrimenti ti mette in difficoltà".