Udinese, Nuytinck: "Oggi sarà una gara importante, dobbiamo assolutamente vincere"

vedi letture

Bram Nuytinck, difensore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa. Ecco le sue parole: "La partita di oggi è molto importante per noi, abbiamo bisogno di punti e dobbiamo assolutamente vincere. I nazionali? Non è semplice, ma loro sono abituati e hanno una grande mentalità che gli permette di giocare senza problemi. Infine il rinnovo per me è una bella soddisfazione, mi sento a casa qua e sono felice di poter restare e crescere in questa squadra".