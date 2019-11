© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia l’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka. Tante le tematiche prese in considerazione nel corso della puntata di Sportitaliamercato: “Gotti ha messo a disposizione la sua umiltà e il suo modo di pensare al calcio da grande allenatore. Avevamo bisogno della sua energia positiva. Spero che riceverà il doppio o il triplo degli applausi che gli stanno giustamente tributando”. Parole di stima per il compagno De Paul: “De Paul fa parlare di sè, le statistiche parlano per lui. Ha delle cifre calcistiche di altissimo livello”. Sulla Roma, che lo ha lanciato nel grande calcio: “La Roma ha scelto giovani per ricostruire, mi piace la loro filosofia e la condivido. Resistendo a qualche critica in un paio d’anni potrà dire la sua a grandi livelli”. Importanti anche le dichiarazioni sulla tematica sempre scottante legata al razzismo: “Non è una guerra tra bianchi e neri: se parliamo di colore non va bene. Io ho compagni di altre regioni che sono insultati per la loro provenienza, allora dovrebbero abbandonare il campo anche loro. Mi spiace per Mario perché è un amico, spero che tanti abbiano capito che questi atteggiamenti non servono a nessuno”.