Udinese, Pereyra: "Ritorno emozionante. Avevo tante richieste, ma volevo solo tornare qui"

"E' stato un ritorno emozionante. Avevo richieste anche da altre squadre, ma ho voluto solo l'Udinese. Conosco la città e in questo club mi sento come se fossi in famiglia". Parla così a Sky Sport Roberto Pereyra, rientrato dal Watford all'Udinese dopo le tre stagioni disputate in bianconero tra il 2011 e il 2014, oltre al biennio alla Juventus dal 2014 al 2016. "Ci sono tanti giocatori importanti in squadra e questo crea aspettative nei tifosi e in noi. In questa settimana ci siamo allenati bene e dobbiamo continuare a lavorare, con l'obiettivo di fare punti già nella prossima partita contro il Parma. Questa è l'unica cosa che ci interessa. Sono abituato a fare un po' di tutto, anche se ultimamente mi sono specializzato di più nel ruolo di mezzala. Più contento Gotti o gli allenatori del Fantacalcio ad avermi? Penso tutti e due".