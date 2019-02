Udinese, Pradè su Barak: "Ci manca tanto, ancora non c'è data di rientro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante l'odierna conferenza stampa il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradè ha parlato della delicata situazione di Antonin Barak: "Non lo abbiamo mai avuto e ci è mancato tantissimo. Sente ancora dolore, è in via di miglioramento e speriamo che possa arrivare la famosa luce in fondo al tunnel. Una data certa di rientro, però, non ce l'abbiamo neanche noi. Questo fa parte della stranezza della stagione: credevamo di non averlo per una settimana, invece è fuori da 4 mesi".