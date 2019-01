Fonte: tuttoudinese.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole del DS Daniele Pradè dopo l'amichevole vinta contro il Padova: "Oggi era importante far giocare tutti quanti e non farsi male, l'abbiamo ottenuto e siamo contenti. Questa settimana era importante per i carichi di lavoro maggiori, non era una partita che poteva dare grandi indicazioni. Okaka? Sappiamo le sue qualità, diamogli tempo di entrare in forma, quarantacinque minuti di sgambata gli hanno fatto bene. In uscita Balic? In quest momento è con noi, logicamente stiamo valutando di mandarlo a giocare per fare esperienza, valuteremo con lui e con il suo procuratore che opportunità potranno esserci, altrimenti resta con noi. Zukanovic e Schiattarella? No quello di Zukanovic era un discorso passato e Schiattarella non ci interessa. Machis? Cambiando modulo è un po' penalizzato e vale il discorso di Balic, ma bisogna trovare la destinazione giusta".