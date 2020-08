Udinese, Prodl: "Non vedo l'ora di poter dare il mio contributo. Migliorerò anche l'italiano"

vedi letture

Sebastian Prodl, testimonial della nuova maglia "Home" ha rilasciato un'intervista esclusiva a UdineseTv, parlando anche della nuova casacca bianconera: "È bellissima, è una maglia classica, semplice, ma anche molto accattivante. Sono i colori tradizionali dell’Udinese e non vedo l’ora di scendere in campo indossando finalmente i colori di questo club.

Come stai? Tu eri pronto per l’ultima gara di campionato contro il Sassuolo però è nata tua figlia e non ci sei potuto essere. Sei pienamente recuperato e sei pronto a dare tutto il tuo carisma per la squadra.

"È vero, già nelle ultime settimane dello scorso campionato avevo iniziato ad allenarmi con la squadra. Ringrazio l’Udinese per avermi dato la possibilità di rientrare in Austria, da mia moglie, in tempo per la nascita della nostra seconda figlia. Adesso sono pronto per affrontare la nuova stagione. Le prime sedute saranno molto dure, ma ho sfruttato al massimo il tempo che avevo a disposizione per rimettermi in pari con la squadra e farmi trovare pronto. Non vedo l’ora di dare il mio contributo sul campo e credo che tutti aumentare il livello di confidenza perché l’Udinese ha delle grandi qualità e bisogna saperle mettere a frutto. Io personalmente voglio sfruttare tutto il mio tempo per calarmi nel contesto e migliorare il mio italiano".