LIVE TMW - Udinese, Prodl: "Serie A un sogno. Che accoglienza in bianconero!"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giornata di presentazioni in casa Udinese. Il neo difensore friulano Sebastian Prodl, arrivato dopo l'esperienza al Watford, parla dalla sala stampa della Dacia Arena. Segui su TMW le sue parole.

Ore 10.11, inizia la conferenza stampa

Perché l'Udinese? "ringrazio per il caloroso benvenuto, sia club che tifosi. Per me è sempre stato un sogno giocare in Serie A, ne ho parlato spesso in particolar modo della possibilità Udinese, se ne parlava già 4-5 anni fa. Con Pozzo abbiamo deciso di giocare a Londra inizialmente per poi spostarmi qua. Sono orgoglioso e felice che questo sogno sia diventato realtà. Spero di recuperare presto dall'infortunio, l'atmosfera trovata è bellissima".

Quali sono le mie caratteristiche? "Sono un difensore centrale, mi piace organizzare la manovra e comunicare. Dentro e fuori dal campo curo molto la comunicazione, porterò con me anche tanta esperienza. Non vedo l'ora di iniziare".

Quando potrò tornare in campo? "E' difficile dire con certezza quando potrò rientrare, ovviamente spero che grazie al lavoro dei dottori e ai miglioramenti continui io possa tornare presto. Sono fiducioso".