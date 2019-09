Udinese, Stryger Larsen: "Vincere in casa è sempre importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino dell'Udinese Jens Stryger Larsen commenta ai microfoni di Udinews TV il successo ottenuto in casa contro il Bologna: "Partita tosta ma grazie al grande gol di Okaka abbiamo ottenuto la vittoria. Era una partita difficile contro un avversario molto forte come il Bologna ma noi abbiamo giocato bene e abbiamo anche tenuto la porta inviolata, il che è molto importante: vincere in casa è sempre bello e importante. Gli ultimi 15 minuti ero molto stanco e ho chiesto il cambio, ma la settimana prossima abbiamo un'altra partita importante contro una grande squadra come la Fiorentina. I viola sono una squadra che gioca molto bene ma noi speriamo di poter strappare un buon risultato sul loro campo".