© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ha parlato anche a Udinews TV dopo la vittoria contro il Milan: "Sono veramente contento, perché i ragazzi l'hanno interpretata come l'abbiamo preparata, con grande voglia di soffrire quando serviva, ma con la voglia anche di far male davanti, preparare la partita solo per difendersi non è giusto. Tutti hanno fatto una grande gara, sono contento per tutti e questo ci darà una grande carica verso il Parma. Becao ha fatto una grande partita ma non posso citarne uno solo, perché hanno fatto bene tutti. Dover sceglierne undici quando li vedi che si allenano bene tutti è sempre brutto, ma se tutti continueranno così ci sarà spazio perché l'annata è lunga. Quella di tenere fuori De Paul è stata una scelta tattica, l'abbiamo preparata così ed è andata bene".