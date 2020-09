ufficiale Atalanta, arriva Lammers a titolo definitivo dal PSV Endhoven

Adesso è ufficiale: Sam Lammers è un giocatore dell'Atalanta. Di seguito il comunicato del club nerazzurro:

"Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Sam Lammers dal PSV Eindhoven.

Nato a Tilburg il 30 aprile 1997, è un attaccante di una notevole struttura fisica che sa abbinare forza a qualità tecniche e tattiche, abile sia nella finalizzazione che nella manovra. Proviene da una scuola calcistica importante, quella del PSV, con cui completa il suo percorso di crescita. Già a 18 anni viene promosso nella formazione U21 segnando nelle ultime due stagioni 28 gol in 47 partite in Jupiler League. Si mette in luce anche in due edizioni di UEFA Youth League e tra le sue “vittime” finiscono anche Manchester United, Wolfsburg e Bayern Monaco.

Arriva a debuttare in prima squadra a 19 anni, prima in coppa contro il Roda a settembre e poi nella Eredivisie, la massima serie olandese nell’ottobre del 2016, concludendo la sua prima stagione tra i “grandi” con due gol in cinque partite in campionato, per poi contribuire l’anno successivo con sette presenze alla conquista del titolo.

Nel 2018-2019 passa in prestito all’Heerenveen in cui si mette in luce a suon di gol, 16 in campionato, 19 contando anche la coppa. Una stagione importante che gli vale il ritorno al PSV. Nel luglio 2019, prendendo il posto di Lozano nel finale di partita, gli bastano otto minuti per andare a segno nel successo per 3-2 sul Basilea nell’andata del secondo turno di qualificazione all’UEFA Champions League.

Ha vestito la maglia della nazionale olandese nelle varie selezioni giovanili. Straordinaria la sua media realizzativa con l’U19 orange: 10 gol in 14 partite, tre dei quali (a Croazia, Inghilterra e Germania) nella fase finale del campionato Europeo. Nel marzo 2017 in un match sul campo della Finlandia, debutta con l’U21 olandese con cui segna 3 gol in 11 apparizioni.

Benvenuto Sam!".