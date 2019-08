UFFICIALE: Atalanta, colpo Skrtel. Per lui maglia nerazzurra n°37

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta annuncia sul proprio sito ufficiale l'arrivo in squadra di Martin Skrtel, che nel pomeriggio ha superato le visite mediche e sottoscritto un contratto con la Dea di Gasperini. Di seguito il comunicato che ne certifica l'arrivo in Serie A: "Atalanta B.C. comunica di aver ingaggiato il calciatore Martin Škrtel, reduce dall'esperienza in Tuchia nel Fenerbahçe nelle ultime tre stagioni".