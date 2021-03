Skrtel esalta Skriniar: "Elemento fondamentale per la Nazionale slovacca, nessuno dubita di lui"

vedi letture

Martin Skrtel, storico difensore della Nazionale slovacca, ha sottolineato così ai media del suo Paese l'importanza di Milan Skriniar: "È molto importante che Skriniar sia riuscito a unirsi ai compagni di squadra dopo i problemi avuti col Covid nell’Inter. Milan è un elemento fondamentale per noi, è stato non a caso anche uno dei protagonisti della vittoria ai playoff con l’Irlanda del Nord per accedere agli Europei. Nessuno dubita della sua qualità, che aiuta non poco tutta la squadra", le sue dichiarazioni riportate da sport.sk sul centrale dell'Inter.