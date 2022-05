ufficiale Si ritira a 37 anni Martin Skrtel. Il difensore ha chiuso la carriera in Slovacchia

Martin Skrtel appende le scarpette al chiodo. Il difensore, 37 anni, chiude la sua carriera dopo essere rientrato in patria, giocando nello Spartak Trnava. In carriera il centrale ha vinto per 4 volte il premio di giocatore slovacco dell'anno, oltre ad essersi laureato campione di Russia con lo Zenit e di Turchia con il Basaksehir. Ma il suo nome è legato soprattutto al Liverpool, dove ha speso 8 stagioni raccogliendo tra il 2008 e il 2016 ben 320 presenze. Nell'agosto 2019 Skrtel si è trasferito all'Atalanta, salvo poi andarsene tre settimane dopo e senza giocare alcuna partita ufficiale.