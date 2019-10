L'ex-campione del mondo tedesco Bastian Schweinsteiger dice basta. A 35 anni, infatti, il centrocampista ha deciso di mettere la parola fine alla propria carriera, che lo ha visto trionfare soprattutto col Bayern Monaco. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore su Twitter, due giorni dopo la sua ultima partita con il club americano Chicago Fire. Schweinsteiger era passato alla MLS, il massimo campionato di calcio per club statunitensi e canadesi, nel 2017 per chiudere la carriera. Col Bayern il centrocampista aveva vinto otto campionati tedeschi e sette coppe di Germania. Campione del mondo lo era diventato nel 2014 in Brasile con la nazionale di cui poi era stato per due anni capitano.

The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!

Thank you! pic.twitter.com/jNSrXGNpxF

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019