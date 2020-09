ufficiale Benevento, ceduto Billong in Turchia

Come anticipato nella giornata di ieri, Jean-Claude Billong (26) saluta l'Italia.

Il centrale francese di origine camerunense ha siglato un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno con l'Hatayspor in Turchia. Nella scorsa stagione l'ormai ex giocatore del Benevento ha vestito i colori della Salernitana in serie B, il semestre precedente quelli del Foggia.