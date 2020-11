ufficiale Coppa Italia, Brescia ko a tavolino. L'ottavo di finale sarà Napoli-Empoli

vedi letture

Sarà Napoli-Empoli l'ottavo di finale di Coppa Italia.

L'Empoli ha staccato il pass per questo turno non disputando il match contro il Brescia che, colpito da nuovi casi di positività al Covid-19, non si è presentato al "Castellani" per disputare il match del quarto turno: sconfitta a tavolino ed eliminazione dalla competizione, quindi, per le Rondinelle.

Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo:

"Gara Soc- EMPOLI - Soc. BRESCIA

Il Giudice Sportivo,

rilevato che dal referto arbitrale si evince che la gara non si è disputata a causa della mancata presentazione della soc. Brescia;

visti l'art. 10 comma 4 CGS e l'art. 55 comma 1 N.O.I.F.;

delibera di sanzionare la Soc. BRESCIA con la perdita della gara con il punteggio di 0-3".