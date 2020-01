© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Adesso è ufficiale: Igor è un nuovo giocatore della Fiorentina. Questo il comunicato della SPAL, che ha annunciato la cessione: "S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto alla ACF Fiorentina le prestazioni sportive di Igor Julio dos Santos de Paulo. Il calciatore si trasferisce alla società viola a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. S.P.A.L. ringrazia Igor per la professionalità dimostrata, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera".

Questo invece il comunicato della Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, dalla S.P.A.L. , i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Igor Julio dos Santos de Paulo. Igor, nato a Bom Sucesso (Brasile) il 7 febbraio 1998, nella stagione in corso ha vestito la maglia della Spal in venti occasioni segnando anche un gol in Coppa Italia".