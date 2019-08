UFFICIALE: Fiorentina, torna Badelj. L'annuncio di Pradè in conferenza

Daniele Pradé, ds della Fiorentina, parla in conferenza annunciando di fatto il ritorno di Milan Badelj, che torna così a disposizione di Montella dopo un anno agrodolce alla Lazio: "Milan per me sarà l'acquisto più importante perché mi rappresenta. Nel 2012 sono partito con un calciatore come Lupatelli, e sotto il profilo dell'uomo lui è un acquisto così. Mi raccorderà i giovani con gli adulti e in tutto lo spogliatoio. Lo ringrazio perché ha avuto una grandissima pazienza di aspettarci e di volere con forza questo passaggio. Ringrazio il suo agente e anche la Lazio, con Tare che è un uomo di parola, come Lotito. La Fiorentina è sempre la stessa ma le persone sono diverse e ripartono da lui".