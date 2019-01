UFFICIALE: Flamengo, ecco Gabigol. Vestirà la maglia numero 12

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gabriel Barbosa (22) è un nuovo calciatore del Flamengo. Mancava soltanto l'ufficialità, ora è arrivata anche quella. L'attaccante ex Santos arriva dall'Inter, senza dunque tornare in maglia nerazzurra. Gabigol, ex Benfica, vestirà la maglia numero 12 del club rubonegro.