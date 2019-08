© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colpaccio degli scaligeri per il proprio settore giovanile ma anche in ottica prima squadra. Acquistato dalla Stella Rossa Bogdan Jocic (18), trequartista messosi in evidenza tanto da attirare l'interesse di molti club europei.

Alla fine l'ha spuntata l'Hellas: trasferimento a titolo definitivo per il trequartista classe 2001, nazionale serbo di categoria e già esordiente nella serie B locale con il Graficar Belgrado, società affiliata alla Stella Rossa.