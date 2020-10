ufficiale Hellas Verona, rinnovo fino al 2022 per il centrale Alan Empereur

Attraverso il proprio sito ufficiale l'Hellas Verona ha annunciato il rinnovo fino al 2022 di Alan Empereur, difensore dei gialloblù scaligeri: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2022 di Alan Empereur, 26enne difensore protagonista - al pari di tutta la squadra gialloblu - di un'ottima stagione, la scorsa, nella quale si è misurato per la prima volta in carriera con il campionato di Serie A. Una stagione nella quale ha totalizzato 13 presenze in campionato, di cui 6 da titolare, e 1 presenza in Coppa Italia con gol messo a segno contro la Cremonese il 18 agosto 2019".