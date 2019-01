© foto di Federico De Luca

Dopo diciotto mesi passati in Francia al Saint-Etienne, Assane Diousse (21) riabbraccia la serie A. Come anticipato nei giorni scorsi, Il centrocampista senegalese cresciuto nell'Empoli è stato prelevato in prestito dal Chievo Verona.

Altra pedina sulla mediana per Domenico Di Carlo dopo il ritorno di Ezequiel Schelotto (29) dal Brighton. Ivan Radovanovic (30), invece, è virtualmente un calciatore del Genoa.