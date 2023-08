ufficiale Dioussé torna in Francia, addio all'OFI Creta per l'Auxerre in Ligue 2

Ritorno in Francia a distanza di un anno da quando ha fatto le valigie per tentare l'avventura in Grecia, all'OFI Creta, per il centrocampista senegalese Assane Diousse (25 anni). Il classe 1997, che in carriera abbiamo visto all'opera anche in Italia con le maglia di Empoli e Chievo, riparte dall'Auxerre fresco di retrocessione in Ligue 2, con cui ha sottoscritto un contratto triennale nel quale è inclusa pure l'opzione per un altro anno.