ufficiale Diousse lascia il Saint-Etienne. L'ex Empoli si è legato all'OFI Creta

Assane Diousse vola a Creta. Il centrocampista senegalese arriva dal Saint-Etienne. Trasferimento a titolo definitivo, accordo per due stagioni. Diousse, 24 anni, è cresciuto calcisticamente nell'Empoli con cui ha fatto l'esordio in Serie A. Per lui anche un'esperienza al ChievoVerona.