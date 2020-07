E' ufficialmente conclusa l'avventura alla Lokomotiv Mosca di Joao Mario. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club moscovita ha reso noto che il centrocampista portoghese non resterà in Russia. Nessun riscatto quindi per il calciatore classe '93, che ora tornerà all'Inter con cui ha altri due anni di contratto.

@joaome17 has left Lokomotiv after his loan deal expired.

As part of our team, the Portuguese played 22 games, scored one goal, made five assists and finished second in the league.

We would like to thank Joao and wish him success in the future!#FCLM pic.twitter.com/tf3dkUCfoQ

— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) July 23, 2020