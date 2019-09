© foto di Image Sport

Si conclude l'avventura al Milan di André Silva, che passa in prestito biennale all'Eintracht Francoforte. Per lui dunque due anni in Germania, mentre Rebic torna in Italia: "AC Milan (il Club) comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo biennale, all'Eintracht Francoforte, le prestazioni sportive dell'attaccante André Miguel Valente da Silva. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive".