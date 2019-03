© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessun cambio nel ruolo di direttore sportivo in casa Napoli. Cristiano Giuntoli, arrivato in azzurro nell'estate 2015, resterà in carica per altri cinque anni. Lo ha annunciato Aurelio De Laurentiis in conferenza da Salisburgo, poco prima dell'ufficialità arrivata tramite il profilo Twitter ufficiale del club azzurro.