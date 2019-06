UFFICIALE: Torino, Milinkovic-Savic in prestito allo Standard Liegi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avventura in Belgio per il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore di proprietà del Torino e fratello del centrocampista della Lazio Sergej. Con una nota apparta sul sito ufficiale, lo Standard Liegi ha reso nota la sua acquisizione in prestito con diritto di riscatto.