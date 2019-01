Ve lo abbiamo anticipato nei giorni scorsi, ora l'operazione ha i crismi dell'ufficialità. Andrija Balic (21) terminerà la stagione in Olanda. L'Udinese lo ha infatti prestato al Fortuna Sittard. Il centrocampista croato lascia il Friuli dopo 29 presenze in tre anni.

Queste le sue parole al sito ufficiale del Fortuna Sittard: "Dopo l'infortunio, non ero più la prima scelta dell'Udinese con il nuovo allenatore. In Italia si tratta principalmente di difendere. Lo stile di gioco offensivo del Fortuna per me è molto migliore. Li ho visti giocare contro il Feyenoord ieri e sono rimasto di nuovo piacevolmente sorpreso dal loro stile. Sono giovane e voglio disputare molte partite. In questo modo posso aiutare il club, ed il club può a sua volta aiutarmi."