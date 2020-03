ufficiale Youth League, rinviata la sfida tra Juventus e Real Madrid

vedi letture

Il Real Madrid non può viaggiare dopo le decisioni del Governo sullo stop dei voli Spagna-Italia di questa mattina e di conseguenza, non può giocare la sfida di Youth League contro la Juventus: la UEFA, preso atto della situazione, ha optato per il rinvio della gara valida per gli ottavi di Youth League, come ha comunicato lo stesso club spagnolo sul proprio sito ufficiale.