Ulivieri: "Non ho capito la posizione della Lega. Decisione FIGC unica possibile"

Renzo Ulivieri, presidente dell'AssoAllenatori, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino dove è tornato sul tema della ripresa e delle decisioni del Consiglio Federale arrivate nella giornata di ieri: "In un modo o nell'altro bisogna arrivare alla definizione della classifica, non poteva andare diversamente. Non capisco con quale criterio la Lega Calcio abbia votato la mozione per il blocco delle retrocessioni. E' una posizione che non ci stava, fuori dal mondo del calcio a cui apparteniamo". Poi a proposito della quarantena di 14 giorni in caso di nuovo positivo nel calcio: "Non capisco perché, visto l'andamento dei contagi attuali, si debba prevedere un isolamento così lungo. Il tempo c'è, spero in un ripensamento e in un cambio della norma". Infine sul ritorno dei tifosi sugli spalti: "Iniziano a esserci regioni con mortalità zero e credo che questa evoluzione ci permetta di essere ottimisti".