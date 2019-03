© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina, ha ricordato il suo ex compagno Davide Astori all'interno dello speciale realizzato da Sky Sport: "Questa fascia non sarà mai più la stessa di prima. Lui ci ha fatto capire cosa si vede fuori dal campo, cosa vedono i tifosi. Voleva la squadra compatta, pronta, unita... Sono tutte cose dentro questa fascia che è una grande responsabilità per me. Cinque minuti prima della partita, quando la indosso, è un'emozione".