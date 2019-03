© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questo il ricordo del tecnico viola Stefano Pioli nello speciale di Sky Sport dedicato al ricordo di Davide Astori ad un anno dalla sua scomparsa: "Davide era molto intelligente ed adattissimo al mio modo di fare calcio. Sapeva leggere bene le situazioni in anticipo e in qualità di costruzione ho avuto solo De Vrij che faceva le scelte giuste come le sue. Da fuori non si capisce che io e i ragazzi ancora non abbiamo superato questa situazione, il dolore di non avere più Davide qui con noi, anche se c'è la consapevolezza che lui c'è in tutto quello che facciamo. Non è facile: a me questa cosa pesa e avevo anche pensato di lasciare la Fiorentina. Da quando se ne è andato sono un uomo ed un allenatore migliore".