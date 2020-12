Un brutto Napoli è sempre più lontano dalla vetta. La Lazio vince e convince: 2-0 all'Olimpico

vedi letture

Seconda sconfitta consecutiva. Peggiore rispetto a quella di San Siro, perché arrivata al termine di una gara iniziata male e finita peggio. Il Napoli di Gattuso dopo il ko contro l'Inter perde anche contro la Lazio e adesso è a -8 dalla vetta e sempre fuori dalla zona Champions League. Dopo una sconfitta e un pareggio, la Lazio di Simone Inzaghi torna invece alla vittoria al termine di una prestazione convincente. Di carattere e di qualità, nonostante le tante defezioni.

La corsa di Ciro Immobile dopo il colpo di testa vincente, l'abbraccio di Luis Alberto a mister Inzaghi dopo la rete del definitivo 2-0. Due istantanee di un match che ha visto il Napoli fare il Napoli solo per una manciata di minuti nel primo tempo, dal tiro di Fabian Ruiz all'anticipo in area piccola su Koulibaly.

La Lazio ha avuto il merito di partire subito forte: più aggressiva, più arrembante. Un atteggiamento premiato dal gol che ha sbloccato il match prima del decimo minuto: la firma è stata d'autore, anche in questo caso. Uno stacco imperioso di Ciro Immobile che ha sovrastato Maksimovic e battuto un incolpevole Ospina.

Reo di essere sceso in campo con un atteggiamento troppo compassato, il Napoli s'è svegliato solo al 18esimo, con una bella giocata di Petagna che ha liberato al tiro Fabian Ruiz. Superficiale il centrocampista spagnolo, che da ottima posizione poteva fare di meglio. Poi una conclusione di Zielinski e un anticipo provvidenziale su Koulibaly: tra il 18esimo e il 22esimo, s'è visto il miglior Napoli. Ma la Lazio è stata brava a reggere l'urto e tutto sommato nella seconda metà della prima frazione ha gestito bene il vantaggio.

Nella ripresa era lecito aspettarsi una riscossa del Napoli. In realtà, la Lazio ha controllato la partita in maniera ancora più agevole e quando Mario Rui all'undicesimo ha commesso un errore in uscita ha dato a Luis Alberto la possibilità di concludere dalla sua zolla preferita. Lo spagnolo non ha sbagliato, e il 2-0 s'è rivelato una pietra tombale su un match che dopo ha avuto poco da dire. Perché il Napoli, nonostante i cambi di Gattuso, ha continuato a far girare il pallone in modo troppo lento e a fare il solletico a una difesa ben ordinata. I partenopei hanno patito le assenze di Insigne, Mertens e Osimhen e chi era in campo non è mai riuscito a creare problemi dalle parti di Reina.

Per il Napoli una serata da dimenticare: nella ripresa, Gattuso è stato costretto anche a sostituire Koulibaly e Lozano per infortunio. Dall'altro lato la Lazio può tornare a sorridere: con questo successo, raggiunta l'Atalanta al settimo posto.

Clicca qui per rileggere la diretta testuale di Lazio-Napoli 2-0