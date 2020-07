Un buon Bologna, ma il Napoli è avanti: 0-1 dopo 45 minuti. Al Dall'Ara gol di Manolas

E' finito 0-1 il primo tempo di Bologna-Napoli, sfida valida per la 33esima giornata di Serie A. A decidere la prima frazione la rete realizzata dopo sette minuti da Kostas Manolas, un'incornata vincente che ha deciso una prima frazione piuttosto equilibrata.

Può fin qui sorridere Gennaro Gattuso, che rispetto alla squadra che ha pareggiato 2-2 contro il Milan domenica sera ha cambiato 8 giocatori confermando solo Di Lorenzo, Maksimovic e Zielinski. L'allenatore del Napoli ha cambiato l'intero tridente lanciando dall'inizio Lozano, Milik e Politano. E proprio da quest'ultimo è nato il gol che ha deciso la prima frazione: perfetto il suo corner a uscire sul quale s'è avventato Manolas, che ha anticipato Tomiyasu e ha battuto un incolpevole Skorupski.

Gol piuttosto semplice per l'ex Roma, che conferma i problemi difensivi - specialmente sui piazzati - di un Bologna che da quel momento in avanti ha provato a fare la partita, costruendo anche qualche azione interessante. La più importante è senza dubbio il gol annullato al 22esimo a Mbaye: su un cross di Dominguez, il terzino del Bologna è scattato leggermente oltre Di Lorenzo vanificando così una bella girata di testa.

I dati statistici parlano di una prima frazione piuttosto equilibrata. Il Napoli ha spesso lasciato il pallino del gioco agli avversari, ma il Bologna pur giocando spesso nella trequarti avversaria - con attaccanti che hanno provato a non dare punti di riferimento - non hanno comunque concretizzato il giropalla.

