Un pari inutile, ma per Genoa e Roma tutto è ancora possibile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un pareggio che non serve davvero a nessuno. Ma, classifica alla mano, non scontenta neanche Genoa e Roma, reduci dall'1-1 di Marassi. I rossoblù temono guardando in basso, però il vantaggio sull'Empoli resta tutto sommato rassicurante: 4 punti, a tre dalla fine non sono così pochi. Il prossimo avversario è ostico, l'Atalanta, poi arriveranno Cagliari e Fiorentina che non avranno più molto da chiedere alla loro stagione.

Musica simile anche per la Roma, la più in difficoltà delle due di una sfida che per otto minuti scarsi poteva anche vincere. I problemi di Ranieri ci sono, fondamentalmente li limitiamo a due: l'involuzione di Zaniolo, che comunque ha vent'anni, e una tenuta difensiva ballerina. Però il tecnico testaccino non ha torto quando dice che il risultato non pregiudica la Champions: Juve in casa, poi Sassuolo e Parma. Poteva andare peggio.