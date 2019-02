Un Parma a mezzo servizio: difesa e testa i punti deboli nel 2019

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cattiveria, per stessa ammissione del tecnico D'Aversa, e un equilibrio difensivo da ritrovare, sono i punti deboli attuali di un Parma che ha saputo stupire a Udine e Torino ma che contro SPAL e Cagliari, in due scontri diretti da non fallire per chiudere definitivamente il discorso relativo alla salvezza, ha rimediato due rimonte. Episodi, sicuramente, ma i numeri non mentono: oltre al crollo di risultati nel secondo tempo che è diventato ormai un marchio di fabbrica della squadra (considerando solo i primi quarantacinque minuti per tutta la stagione sarebbe in lotta per lo Scudetto, ndr), il rendimento difensivo va messo sotto la lente d'ingrandimento in questa seconda parte di stagione. Con le due reti subite da Pavoletti, diventano sei le partite consecutive in cui i crociati hanno concesso almeno un gol all'avversario. Uno all'Udinese, tre alla SPAL, tre alla Juventus, uno all'Inter e stasera appunto, due al Cagliari. Dieci gol in sei gare che sono francamente troppi per una squadra come quella di D'Aversa, che è sicuramente cresciuta in fase realizzativa rispetto all'andata ma che ora concede davvero troppo, sbilanciando il rapporto tra beneficio e danno.

Vittoria di nervi e passione: il Cagliari supera il Parma e salva Maran: rileggi la sintesi della gara.

Le pagelle del Cagliari: Pavoletti tesoro rossoblù, Joao Pedro solo rosso