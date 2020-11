Un ritorno alla Roma? Totti fa chiarezza: "Ad oggi non ho mai incontrato nessuno, tutte cavolate"

Tra la Roma dei Friedkin e Francesco Totti non c’è stato nessun incontro. A fare chiarezza in merito alle ultime notizie riguardanti recenti incontri tra le due parti, è lo stesso ex capitano (ed ex dirigente) giallorosso ai microfoni del Corriere dello Sport: "Io a oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma. Sono tutte cavolate. Mai visto e sentito nessuno". La notizia - si legge - è stata smentita anche dalla Roma, ricordando che c'è la volontà dei nuovi proprietari di prendere un caffè con Totti, ma finora non è stato possibile.